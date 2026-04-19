Juventus, gioca Holm: "La mia prima gara da titolare allo Stadium? Sarà speciale"
TUTTO mercato WEB
L'esterno della Juventus Emil Holm ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Bologna valido per la 33^ giornata di Serie A.
Oggi serve una partita migliore di quella di Bergamo?
"Sappiamo che il Bologna è molto forte, serve il 100% per vincere".
Quanto sati migliorando con Spalletti?
"In ogni partita e allenamento, faccio sempre il 100%".
Sensazioni dovendo giocare allo Stadium?
"Mia prima gara da titolare qui, sarà speciale".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile