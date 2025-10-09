Juventus, caccia all'esterno destro: a gennaio può tornare d'attualità il nome di Molina
Torna d'attualità il nome di Nahuel Molina per la Juventus. Dalle parti della Continassa sono alla ricerca di un esterno che possa garantire la copertura della fascia destra e il giocatore dell'Atletico Madrid, che in stagione è stato utilizzato poco da mister Diego Simeone, potrebbe essere una valida opzione. Secondo quanto ripota l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il tentativo fallito di questa estate, il dg Comolli potrebbe tornare alla carica a gennaio per acquistare il giocatore.
Un eventuale arrivo del calciatore argentino andrebbe così a ridisegnare l’assetto tattico della formazione di Igor Tudor. Nel 3-4-2-1 del tecnico bianconero Molina andrebbe ad occupare il ruolo di esterno destro facendo così scalare al centro della difesa Kalulu, impegnato in questa prima parte di stagione nel ruolo di laterale a tutta fascia, posizione in campo non sua ma che il giocatore ricopre con grande duttilità.
Molina andrebbe così ad occupare l’ultima casella rimasta libera per il posto da extra-comunitario. In estate Comolli ha acquisito il canadese David mentre per il mese di gennaio resta ancora uno slot da riempire e l'esterno biancorosso potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare una pedina importante nella scacchiera del tecnico croato in vista della seconda parte di stagione.
