TMW Sindaco Gualtieri: "Realizzeremo uno degli stadi più belli del mondo, se non il più bello"

Il primo cittadino di Roma parla della realizzazione del nuovo stadio della Roma

A margine dell'Assemblea Generale dell'EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel di Roma il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha aggiornato sulla situazione dello stadio della Roma: "Siamo allo stadio finale, gli ultimi incontri sono andati bene e la società dovrebbe a breve presentare il progetto, rispettando anche le deadline per poter utilizzare lo stadio per l'Europeo di calcio. Siamo molto fiduciosi che tutti i passaggi formali vengano completati, ci siamo e siamo molto contenti perché il progetto è bellissimo, di grande qualità e che per noi ha doppia valenza positiva. Realizzeremo uno degli stadi più belli del mondo, se non il più bello, ma c'è anche un progetto di riqualificazione urbana che darà tanti spazi verdi e Pietralata. I nostri uffici sono al lavoro, così come la Roma".

Entro il 2025 è possibile una presentazione del progetto definitivo?

"Certamente, spetta alla Roma decidere ma credo proprio di sì. L'incontro con Friedkin è andato bene, è molto impegnato sul fronte societario e sul progetto stadio. Come tempistica? Spetta alla società, non a me. Io posso dire di essere molto soddisfatto".

L'obiettivo è avere due stadi a Roma per gli Europei del 2032?

"Maccerto. Intanto credo che sia positivo aver coinvolto i sindaci, io farò la mia parte in collaborazione con il commissario nazionale. Questo è un investimento privato e c'è un attore importante che è il club, ma la collaborazione e il coinvolgimento diretto della città dà competenza e affidabilità, aiuterà ad essere rapidi, efficienti e rigorosi in tutte le procedure".