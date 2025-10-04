Atletico Madrid, Molina in scadenza nel 2027: il Manchester City monitora la situazione

Nahuel Molina osservato speciale. L’esterno dell’Atletico Madrid è un elemento molto importanti per Diego Simeone. La sua rapidità palla al piede e la sua capacità di inserimento si sposano benissimo con i dogmi tattici del mister dei Colchoneros. Arrivato nella capitale spagnola nell’estate del 2022 dall’Udinese, dove ha giocato per due stagioni segnando dieci reti in 68 partite fra campionato e Coppa Italia, il giocatore argentino ha totalizzato complessivamente 135 gettoni fra le varie competizioni segnando sette reti.

Il giocatore in scadenza nel 2027

Nella stagione attuale, fra campionato e Champions League, ha giocato sei partite ma mai interamente e soltanto una, quella contro il Rayo Vallecano, dal primo minuto. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2027 con la società che se volesse venderlo e monetizzare, qualora non dovesse rinnovare, dovrà utilizzare per forza la finestra estiva prossima per non perderlo a parametro zero.

Il Man' City ci pensa e monitora la situazione

Il giocatore gode di estimatori specialmente in Premier League. Secondo quanto riporta Teamtalk, il Manchester City starebbe monitorando la situazione del giocatore per provare poi in estate un’offensiva per rinforzare la propria difesa. Adesso però è tempo di pensare al campionato e alla Champions in corso ma i citizens starebbero già pensando ad impostare le prossime stagioni.