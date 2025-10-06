Per Molina possono aprirsi le porte del Manchester City: Guardiola lo vuole a gennaio

Dopo l’addio di Kyle Walker, icona del club per otto stagioni e 18 trofei, il Manchester City cerca un rinforzo affidabile per la fascia destra. Pep Guardiola starebbe valutando l’ingaggio dell’argentino Nahuel Molina, attualmente all’Atletico Madrid, per colmare il vuoto lasciato dal difensore inglese.

Nonostante i tentativi di adattare giocatori come Matheus Nunes o il promettente Rico Lewis, Guardiola non ha trovato una soluzione definitiva. Il tecnico ha più volte sottolineato quanto fosse rassicurante avere Walker in squadra: "Dormivo come un bambino prima delle partite quando Kyle c’era. Sa gestire i migliori esterni del mondo". Molina, 27 anni, rappresenta il profilo ideale: terzino destro e centrocampista di fascia con esperienza internazionale, ha partecipato a tutti i match dell’Argentina nella vittoria della Coppa del Mondo 2022 e ha collezionato 54 presenze con la nazionale, vincendo anche due volte la Copa America.

All’Atletico Madrid, però, Molina sta vivendo un periodo difficile: quest’anno è partito come titolare in una sola partita in Champions League, e il suo contratto scade tra 18 mesi, fattori che potrebbero rendere il suo acquisto fattibile per circa 20 milioni di euro. Guardiola ha chiarito di non cercare un clone di Walker: "Kyle ha le sue capacità, gli altri le loro… qui devono costruirsi la propria carriera". Molina, con il suo mix di affidabilità difensiva e qualità offensive, potrebbe rappresentare l’opzione giusta per il sistema del tecnico catalano e risolvere finalmente il problema della fascia destra.