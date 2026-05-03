Live TMW Juventus, Cambiaso: "Siamo delusi ma dobbiamo rimanere sereni e tranquilli"

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Verona. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Oggi avete staccato la spina troppo presto?

"Non sono d'accordo perché abbiamo creato 4/5 occasioni nitide e due pali. È normale criticare la Juve ma non sono d'accordo. Dobbiamo rimanere lucidi e tranquilli sereni, perché sapevamo di dover vincere le prossime tra partite a prescindere da oggi. Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli".

Avete preso gol al primo tiro...

"Non è un caso perché purtroppo è capitato più a volte. Forse è mancata la percezione del pericolo e io in questo sono il numero uno, è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Bisogna restare un po’ più attenti, oggi abbiamo fatto una buona partita forse un po’ lenti nel primo tempo ma sereni e tranquilli per lavorare con entusiasmo".

Che clima c'è nello spogliatoio?

"Oggi c’è rammarico, ovvio, rabbia. Era un’occasione grande, anche per la partita fatta siamo arrabbiati. Sappiamo di aver buttato via un’occasione importante. Le prossime tre partite sono da vincere e quindi bisogna stare tranquilli".

È mancata un po' di maturità?

"Sicuramente manca un po' di maturità perché siamo una delle squadre più giovani tra le big. Non so come risponderti ma manca un po' di maturità".