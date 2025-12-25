Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera

Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 15:00Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà risolvere la questione legata ad alcuni giocatori che vanno in scadenza nel 2026. In particolare, i calciatori che rischiano di andare via a zero sono: Weston McKennie, Carlo Pinsoglio, Filip Kostic, Dusan Vlahovic e Arek Milik. Ognuna di queste situazioni è diversa e la società le affronterà una per volta. La sensazione, però, è che molti di questi giocatori possano lasciare la Juventus a fine stagione. Chi potrebbe andare via dopo diverse annate in bianconero è Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere è cresciuto nel settore giovanile juventino ed è diventato uno dei pilastri a livello di spogliatoio. Ma a fine stagione verranno fatte le giuste valutazioni, anche perché Pinsoglio è fermo ai box da diversi mesi per una lesione di alto grado.

McKennie vorrebbe restare.
Weston McKennie, anche in questa stagione, è diventato uno degli uomini fondamentali della Juventus di Luciano Spalletti. L’americano va a scadenza a giugno, ma alla fine si potrebbe provare ad arrivare a un rinnovo. Anche perché la volontà di McKennie sarebbe quella di restare a Torino, dove si trova benissimo. L’americano, la scorsa primavera, sembrava a un passo dal rinnovo, ma Comolli bloccò tutto per le alte commissioni che erano state pattuite dalla precedente dirigenza con l’entourage del giocatore. Adesso, però, le parti potrebbero sedersi nuovamente a un tavolo per trovare un accordo che farebbe felice McKennie ma anche Spalletti. L’altra grande situazione da dover risolvere per Comolli, Chiellini, Modesto e Ottolini è quella legata al futuro di Vlahovic. DV9 a giugno sarà libero di cambiare maglia e lo stop fisico rimediato qualche settimana fa di certo non lo aiuterà a strappare un ricco contratto. Vlahovic e la Juventus, però, hanno un patto: ritrovarsi a fine stagione per capire il da farsi. Questa è la promessa che si sono fatti in estate il bomber serbo, Chiellini e Modesto. La Juventus potrebbe provare a offrire a Vlahovic un contratto lungo ma a cifre ben più basse rispetto a quelle che guadagna adesso. Dopodiché starà allo stesso DV9 decidere se restare a Torino o cambiare aria.

Kostic e Milik verso l’addio.
Le ultime due situazioni da risolvere sono quelle di Filip Kostic e Arek Milik. Il serbo era diventato uno dei titolari di Spalletti all’inizio della sua avventura alla Juventus. Kostic aveva trovato anche il gol contro Cremonese e Fiorentina. Ma pian piano è di nuovo sceso nelle gerarchie del tecnico di Certaldo. A breve Kostic sarà libero di accasarsi con un’altra squadra, anche perché per il momento non si parla per lui di rinnovo. La Juventus non ha lanciato segnali in questo senso e a fine anno potrebbe arrivare la separazione definitiva tra le parti. Stesso destino, probabilmente, per Arek Milik. Il polacco è rientrato tra i convocati della Juventus dopo 574 giorni. La scorsa primavera Milik aveva rinnovato con la Juventus fino al 2026 con la speranza, allora, di Giuntoli di poterlo prestare in estate. Ma il polacco è stato alle prese ancora con diversi problemi fisici che hanno stoppato ogni trattativa. Adesso Milik è tornato, ma difficilmente la Juventus si farà avanti per un nuovo rinnovo. Dunque, a giugno 2026, il polacco dovrebbe essere libero di cercarsi un’altra squadra. Nel frattempo, Milik spera di essersi lasciato alle spalle i guai fisici e proverà magari a dare il suo contributo alla causa bianconera.

Articoli correlati
Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul... Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante... Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante serbo
De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio... De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
Altre notizie Serie A
Stankovic nel mirino dell'Arsenal. L'Inter si tutela con la recompra Stankovic nel mirino dell'Arsenal. L'Inter si tutela con la recompra
Sogliano ha già battuto un colpo: cosa serve all'Hellas Verona nel mercato di gennaio... Sogliano ha già battuto un colpo: cosa serve all'Hellas Verona nel mercato di gennaio
Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera
Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante... Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante serbo
De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio... De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
Khephren Thuram: "Il regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia della Juve"... Khephren Thuram: "Il regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia della Juve"
Federico Chiesa oltre il mercato. Natale al lavoro per l'esterno del Liverpool: il... Federico Chiesa oltre il mercato. Natale al lavoro per l'esterno del Liverpool: il piano di Slot
Paratici pronto alla rivoluzione: cosa serve alla Fiorentina nel mercato di gennaio... Paratici pronto alla rivoluzione: cosa serve alla Fiorentina nel mercato di gennaio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
4 Inter, obiettivo Chiesa per gennaio? Per l'italiano pronto un ruolo alla Perisic
5 Fullkrug a costo zero è l'anticamera per Vlahovic? A giugno gli lascerà il posto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga
Immagine top news n.1 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine top news n.2 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine top news n.3 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.4 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.5 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.6 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.7 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stankovic nel mirino dell'Arsenal. L'Inter si tutela con la recompra
Immagine news Serie A n.2 Sogliano ha già battuto un colpo: cosa serve all'Hellas Verona nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.3 Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera
Immagine news Serie A n.4 Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante serbo
Immagine news Serie A n.5 De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.6 Khephren Thuram: "Il regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia della Juve"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.3 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Immagine news Serie B n.6 Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.2 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?