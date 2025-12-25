Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera

La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà risolvere la questione legata ad alcuni giocatori che vanno in scadenza nel 2026. In particolare, i calciatori che rischiano di andare via a zero sono: Weston McKennie, Carlo Pinsoglio, Filip Kostic, Dusan Vlahovic e Arek Milik. Ognuna di queste situazioni è diversa e la società le affronterà una per volta. La sensazione, però, è che molti di questi giocatori possano lasciare la Juventus a fine stagione. Chi potrebbe andare via dopo diverse annate in bianconero è Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere è cresciuto nel settore giovanile juventino ed è diventato uno dei pilastri a livello di spogliatoio. Ma a fine stagione verranno fatte le giuste valutazioni, anche perché Pinsoglio è fermo ai box da diversi mesi per una lesione di alto grado.

McKennie vorrebbe restare.

Weston McKennie, anche in questa stagione, è diventato uno degli uomini fondamentali della Juventus di Luciano Spalletti. L’americano va a scadenza a giugno, ma alla fine si potrebbe provare ad arrivare a un rinnovo. Anche perché la volontà di McKennie sarebbe quella di restare a Torino, dove si trova benissimo. L’americano, la scorsa primavera, sembrava a un passo dal rinnovo, ma Comolli bloccò tutto per le alte commissioni che erano state pattuite dalla precedente dirigenza con l’entourage del giocatore. Adesso, però, le parti potrebbero sedersi nuovamente a un tavolo per trovare un accordo che farebbe felice McKennie ma anche Spalletti. L’altra grande situazione da dover risolvere per Comolli, Chiellini, Modesto e Ottolini è quella legata al futuro di Vlahovic. DV9 a giugno sarà libero di cambiare maglia e lo stop fisico rimediato qualche settimana fa di certo non lo aiuterà a strappare un ricco contratto. Vlahovic e la Juventus, però, hanno un patto: ritrovarsi a fine stagione per capire il da farsi. Questa è la promessa che si sono fatti in estate il bomber serbo, Chiellini e Modesto. La Juventus potrebbe provare a offrire a Vlahovic un contratto lungo ma a cifre ben più basse rispetto a quelle che guadagna adesso. Dopodiché starà allo stesso DV9 decidere se restare a Torino o cambiare aria.

Kostic e Milik verso l’addio.

Le ultime due situazioni da risolvere sono quelle di Filip Kostic e Arek Milik. Il serbo era diventato uno dei titolari di Spalletti all’inizio della sua avventura alla Juventus. Kostic aveva trovato anche il gol contro Cremonese e Fiorentina. Ma pian piano è di nuovo sceso nelle gerarchie del tecnico di Certaldo. A breve Kostic sarà libero di accasarsi con un’altra squadra, anche perché per il momento non si parla per lui di rinnovo. La Juventus non ha lanciato segnali in questo senso e a fine anno potrebbe arrivare la separazione definitiva tra le parti. Stesso destino, probabilmente, per Arek Milik. Il polacco è rientrato tra i convocati della Juventus dopo 574 giorni. La scorsa primavera Milik aveva rinnovato con la Juventus fino al 2026 con la speranza, allora, di Giuntoli di poterlo prestare in estate. Ma il polacco è stato alle prese ancora con diversi problemi fisici che hanno stoppato ogni trattativa. Adesso Milik è tornato, ma difficilmente la Juventus si farà avanti per un nuovo rinnovo. Dunque, a giugno 2026, il polacco dovrebbe essere libero di cercarsi un’altra squadra. Nel frattempo, Milik spera di essersi lasciato alle spalle i guai fisici e proverà magari a dare il suo contributo alla causa bianconera.