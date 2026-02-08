Sassuolo, Walukiewicz sul suo ruolo: "Terzino o centrale? Sono pronto a tutte le soluzioni"

Terzino o difensore centrale, Sebastian Walukiewicz da inizio stagione è diventato il terzino di destra titolare del Sassuolo di Fabio Grosso. Prima esperienza in neroverde per lui, intoccabile per il tecnico e lo stesso difensore ex Cagliari ha parlato così del suo ruolo ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Quando sono arrivato qui ho giocato sempre terzino, sento la fiducia del mister e posso giocare dove vuole il mister. Sono pronto per tutte le soluzioni".