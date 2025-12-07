Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Chiellini: "David e Openda? Li scopriremo meglio nelle prossime settimane"

Juventus, Chiellini: "David e Openda? Li scopriremo meglio nelle prossime settimane"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:22Serie A
Marco Pieracci

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match col Napoli: "Al Maradona l'ambiente non è mai tranquillo, ma nei limiti della sportività. Mi aspetto una partita tosta".

Che difensore è Koopmeiners?
"Sta facendo bene, naturalmente è un giocatore molto diverso da quello che ero io o ad esempio Buongiorno, può portare qualità in quel ruolo e ha avuto un impatto positivo: ha ripreso ritmo e sicurezza".

Come giocherete in attacco?
"Senza punti di riferimento, tanto chi gioca davanti lo vedrete tra poco: credo sia stato fatto per avere il controllo della partita".

David e Openda fuori?
"Ho visto ancora più convinzione da parte loro, David ha fatto una grande partita e Openda ha segnato un gol annullato. Per loro sarà un'occasione, quando ci sono degli infortuni è una brutta notizia per la società ma questo ci darà la possibilità di scoprirli meglio nelle prossime settimane, senza avere la pressione sulle spalle di uno come Vlahovic".

Articoli correlati
Chiellini: "La storia della Juve è fatta di cicli. Siamo al lavoro per tornare quanto... Chiellini: "La storia della Juve è fatta di cicli. Siamo al lavoro per tornare quanto prima a vincere"
Juventus, Chiellini: "Yildiz è un giocatore speciale. Rinnovo? C'è la volontà comune"... Juventus, Chiellini: "Yildiz è un giocatore speciale. Rinnovo? C'è la volontà comune"
Juventus, Chiellini: "Crocevia decisivo per la stagione, siamo ancora in costruzione"... Juventus, Chiellini: "Crocevia decisivo per la stagione, siamo ancora in costruzione"
Altre notizie Serie A
Bologna, Italiano: "Ottimo punto, difficile performare giocando ogni 3 giorni" Live TMWBologna, Italiano: "Ottimo punto, difficile performare giocando ogni 3 giorni"
Bologna, Italiano: "Emozione fantastica per Immobile, ma troppa per scendere in campo"... Bologna, Italiano: "Emozione fantastica per Immobile, ma troppa per scendere in campo"
Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate TMWJuventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
Bologna, Italiano: "Classifica poteva essere più bella. Rowe e Bernardeschi? Devono... Bologna, Italiano: "Classifica poteva essere più bella. Rowe e Bernardeschi? Devono dare di più"
Bologna, De Silvestri e Ravaglia ricordano Mihajlovic: "Sempre con noi, è partito... Bologna, De Silvestri e Ravaglia ricordano Mihajlovic: "Sempre con noi, è partito tutto da lui"
Juventus, Chiellini: "David e Openda? Li scopriremo meglio nelle prossime settimane"... Juventus, Chiellini: "David e Openda? Li scopriremo meglio nelle prossime settimane"
Manna: "La maglia del Napoli cucita per sognare, stasera è più decisiva per la Juve"... Manna: "La maglia del Napoli cucita per sognare, stasera è più decisiva per la Juve"
Bologna, Ravaglia: "Bellissimo gruppo, abbiamo bisogno di tutti. Skorupski ci sostiene... Bologna, Ravaglia: "Bellissimo gruppo, abbiamo bisogno di tutti. Skorupski ci sostiene sempre"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
Immagine top news n.1 Lazio-Bologna 1-1, le pagelle: Isaksen squalo, Odgaard di rapina. Ravaglia saracinesca
Immagine top news n.2 Non c'è Vlahovic? Spalletti senza centravanti: è una bocciatura per David e Openda
Immagine top news n.3 Polemiche, rosso a Gila e superman Ravaglia: il Bologna stoppa la Lazio, 1-1 all’Olimpico
Immagine top news n.4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.5 Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz falso 9, out David e Openda. Elmas dal 1'
Immagine top news n.6 Lite Folorunsho-Hermoso con insulti alla madre dello spagnolo: cos'è successo in Cagliari-Roma
Immagine top news n.7 Lazio, i tifosi: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia". Immobile commosso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri ironizza sull'espulsione di Gila: "Arbitro un po' permaloso. Non c'è stata offesa"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, tra poco la conferenza stampa di Nedir Zortea
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Ottimo punto. Impossibile giocare ogni 72 ore, va fatto qualcosa"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Zortea: "Bello avere davanti giocatori di qualità. Il nuovo ruolo? Una sfida, mi completa"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "Emozione fantastica per Immobile, ma troppa per scendere in campo"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Dobbiamo imparare a non mollare. Fischi del Palermo? Dormo lo stesso"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, D'Angelo il vice di Inzaghi: "Importante dare continuità, vittoria che vale tanto"
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Palermo 1-3, le pagelle: Bani perfetto, Joronen compie il miracolo. Guarino spegne la luce
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Palermo espugna il Castellani: Pohjanpalo trascina i rosanero contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.5 Modena-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Verrengia, Buglio e Seha
Immagine news Serie B n.6 Serie B, square a riposo al Castellani: il Palermo vince 2-0 sull'Empoli al 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione intollerabile"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "E' un momento in cui non siamo fortunati, Inglese infelice"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?