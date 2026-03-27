Fiorentina, il rilancio di Dodo: e Paratici lavora per il rinnovo del difensore brasiliano

Il gol contro la Cremonese. L’ottima prestazione contro l’Inter. Due pilastri che valgono il rilancio di Dodò. L’esterno della Fiorentina, che aveva iniziato la stagione sottotono come tutta la squadra, ha ripreso vigore e nelle ultime partite ha saputo ritagliarsi nuovamente uno spazio importante in campo. E’ senza dubbio uno degli elementi più importanti nella squadra di Paolo Vanoli, capace con la sua rapidità di scattare sulla fascia creando pericoli per le difese avversarie con i suoi cross e i suoi assist per i compagni.

Lo sa benissimo il club che da tempo gli ha proposto il rinnovo. Il contratto vecchio del laterale infatti andrà in scadenza nel 2027, quindi fra un anno e mezzo circa, e la dirigenza stava lavorando in precedenza per una firma basta su un aumento di ingaggio a 2 milioni di euro a stagione. Una proposta lanciata nel 2024 a cui però l’entourage del giocatore non aveva mai risposto positivamente.

Ed è proprio da quella base che Fabio Paratici è ripartito. Secondo quanto riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, le cifre sono le stesse di due anni fa ma il nuovo corso della Fiorentina, insieme alle prestazioni positive, possono adesso portare ad una fumata bianca che sarà conveniente per tutte le parti in causa.