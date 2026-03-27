Dimarco & co fanno arrabbiare la Bosnia, braccio di ferro tra Napoli e Lukaku: le top news delle 13

L’esultanza di diversi giocatori della Nazionale, tra cui Dimarco, Vicario e Pio Esposito, fa arrabbiare i tifosi della Bosnia ed Erzegovina. “Ne terremo conto”, scrivono sui social dal Paese di Edin Dzeko, prossimo avversario degli azzurri: si giocherà martedì alle 20.45 a Zenica la finale dei playoff che decreterà chi staccherà il pass per i Mondiali 2026. “Gioca col 4-4-2, ha grandi marpioni e grande esperienza - ha detto della Bosnia il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Non è una squadra giovanissima, sarà una partita molto molto difficile".

Fa invece arrabbiare il Napoli l’assenza di Romelu Lukaku. Il centravanti, che ha rinunciato alla nazionale per allenarsi, è rimasto in Belgio, senza rientrare a Castel Volturno come si attendeva il club. Lo scenario potrebbe ulteriormente inasprirsi nei prossimi giorni: se Big Rom non farà ritorno a Napoli può finire addirittura fuori rosa. Il pugno duro è dietro l’angolo, la fine del rapporto una possibilità concreta. Il contratto dell’ex Inter scade nel 2027, ma già in estate le parti lavoreranno a una soluzione.

Sospiro di sollievo per l’Inter: Hakan Calhanoglu, uscito dolorante dalla partita che ha visto la sua Turchia rientrerà sulla Romania, non ha nulla di particolare. A cavallo tra playoff e mercato, il Bayer Leverkusen ha annunciato la ricompra, dal Salisburgo di Kerim Alajbegovic. 18 anni, nato a Colonia, è il giocatore che ha segnato il rigore decisivo per la vittoria della Bosnia sul Galles: piace(va?) al Milan.