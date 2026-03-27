Bosnia, Barbarez avvisa l'Italia: "Chi gioca in Serie A sarà motivatissimo. Non vedo l'ora"

Sergej Barbarez, commissario tecnico della Bosnia-Erzegovina, ha commentato con entusiasmo la vittoria ai rigori contro il Galles, che vale l’accesso alla finale playoff mondiale: "Sapevamo che loro avevano ottimi rigoristi, ma conosciamo anche le capacità del nostro portiere, Nikola Vasilj, che sa parare bene. Ha commesso un errore sul loro gol, ma ha dimostrato la giusta mentalità. La cosa più importante è stata la reazione dopo essere andati sotto: noi come staff e loro in campo. La fiducia è tutto: fiducia nel successo, fiducia in se stessi. I giocatori ci hanno creduto, ed è per questo che ci siamo riusciti".

Barbarez ha sottolineato anche il significato nazionale della vittoria: "Abbiamo la volontà di rendere felice la nostra gente. Sappiamo quanto a lungo siamo stati in una spirale negativa nel calcio, ma possiamo essere noi a rompere il ghiaccio. Se siamo passati attraverso questa partita, possiamo battere chiunque".

Lo sguardo è già rivolto allo scontro decisivo con l’Italia di Gennaro Gattuso: "Non vedo l’ora di affrontare l’Italia. I nostri giocatori che militano in Serie A saranno particolarmente motivati. Solo vincendo partite come questa si può avere successo". Infine, un dato incoraggiante: "Non abbiamo perso una sola gara ufficiale in trasferta dal novembre 2024, e questo record lo meritiamo pienamente".