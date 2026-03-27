Dzeko: "Tra Italia e Bosnia non c'è una favorita. Andare ai Mondiali significherebbe tutto"

“Non so quale delle due squadre possa definirsi favorita”. Edin Dzeko, che l’Italia la conosce benissimo, parla così in vista della partita di martedì, che vedrà la sua Bosnia ed Erzegovina impegnata con gli azzurri a Zenica nella finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali: “Anche se noi giochiamo in casa, non possiamo chiaramente considerarci favoriti”.

La Bosnia è reduce dal successo sul Galles ai rigori: “Abbiamo giocato una grande partita, battendo il Galles che non è mai facile, con un po’ di fortuna ma anche qualità. Ora dobbiamo riposare e poi cercheremo di battere l’Italia”.

Dzeko spiega anche cosa significherebbe qualificarsi ai Mondiali: “Significherebbe tutto. Non solo per me, ma anche per la nuova generazione. C’è tanta qualità, ci sono tanti buoni giocatori: sarebbe fantastico per loro e per la loro carriera, spero che ce la faremo”.