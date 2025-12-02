Juventus, Chiellini: "Yildiz è un giocatore speciale. Rinnovo? C'è la volontà comune"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Italia 1 a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia con l'Udinese: "Le scelte di Spalletti dimostrano che la partita va affrontata in maniera seria, gioca una formazione che vuole vincere. C'è la volontà di fare bene e dare continuità alle ultime vittorie".

Ci sono novità sul rinnovo di Yildiz?

"Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, c'è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti: c'è la volontà di entrambe le parti, è un giocatore speciale e per questo serve un po' di più di tempo ma siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni".

Cambia qualcosa per Vlahovic?

"Cambia che non potrà giocare per tre o quelli che saranno i mesi. Dispiace perché la sua è un'assenza importante, gli faccio gli auguri di pronta guarigione ma è un'opportunità per chi ha avuto meno spazio di giocare. Ci parleremo nei prossimi mesi, ma questo infortunio non cambia la situazione. Adesso deve pensare a recuperare per bene".

Farete qualcosa a gennaio?

"Di questo ha parlato Comolli nelle scorse settimane, se ci sarà qualche situazione saremo pronti a coglierla ma gennaio è ancora lontano".