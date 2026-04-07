Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"

Non c'è solo la Juventus a Torino, anche il Genoa nella ripresa è venuto fuori e ha fatto la sua partita, grazie soprattutto a Tommaso Baldanzi. A Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale e tecnico dei bianconeri, è stato chiesto in conferenza stampa se avesse voluto portarlo a Coverciano quando era alla guida dell'Italia: "Io ho sbagliato tanto in Nazionale. Io ho sbagliato a non portare ragazzi di Serie B e Serie C. Baldanzi arriverà perchè si vede che ha voglia di giocare ed è uno che vuole portarsi a casa il suo premio giornaliero quando scendo in campo. Io spero che possa trovare le persone giuste che lo facciano giocare".

David ha fatto una partita di alti e bassi.

"David è uno di quelli che corre più di tutti. Ha fatto quello che doveva fare e l'ha fatto bene, perché ha corsa, pressato e pulito varie situazioni. Io l'ho fatto giocare perché credo possa darci una mano".

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