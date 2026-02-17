Juventus di nuovo sotto a Istanbul: Galatasaray avanti 3-2, Sanchez in gol. Male Cabal
C’è ancora lo zampino di Juan Cabal, nel gol che rimanda la Juventus sotto a Istanbul. Il Galatasaray trova infatti il 3-2 sulla squadra di Luciano Spalletti: decisiva la deviazione di Davinson Sanchez.
L’azione. Cabal, subentrato a Cambiaso e ammonito nell’occasione, stende Yilmaz a pochi passi dall’occasione. Della battuta si occupa Gabriel Sara, già autore del primo vantaggio turco: colpo teso, deviazione del difensore ex Tottenham, nulla da fare per Di Gregorio .
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
