Juventus, Locatelli: "Eravamo scarichi e a questi livelli non possiamo permettercelo"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 5-2 nel playoff d'andata di Champions League contro il Galatasaray: "Oggi abbiamo fatto più fatica con degli errori nel palleggio che hanno dato maggior coraggio a loro, questo lo abbiamo pagato".

Come si riparte dopo questa sconfitta?

"Adesso è difficile parlarne, avremo una gara con il Como e poi daremo il massimo in casa. Sarà difficilissimo, ma almeno il cuore ce lo metteremo anche nella prossima partita".

Reazione diversa da quella con l'Inter?

"Sono d'accordo, chiaro che il rosso condiziona la partita perché poi diventa difficile. Abbiamo commesso anche degli errori individuali. Eravamo scarichi e non possiamo permettercelo a questi livelli. Però è successo e sono step che una squadra come la nostra deve fare in fretta".