Juventus, Koopmeiners: "Le due reti segnate non contano, quando prendi cinque gol..."

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League contro il Galatasaray: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, due grandi gol ma c'eravamo detti di tenere la palla di più. Non va bene, dobbiamo pensare anche alla prossima partita della settimana".

Cosa fare per ribaltare il risultato?

"Dobbiamo guardare video per fare meglio e segnare tre minimo tre gol."

Momento migliore da quando sei alla Juve?

"Mi sento bene con questo allenatore, ho segnato due gol importanti ma non posso essere felice se guardo al secondo tempo. Abbiamo segnato due gol, ma dobbiamo farne almeno tre la prossima settimana".

Ti senti più a tuo agio in questa posizione?

"Mi sento bene in questa posizione, posso fare meglio con i gol. Voglio aiutare di più la squadra, nel primo tempo l'ho fatto ma non conta quando prendi cinque gol".