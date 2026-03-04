Juventus, discorsi con papà Vlahovic per il rinnovo. Ma non si andrà oltre i 6 milioni

Tuttosport di oggi fa il punto della situazione nell'ottica del rinnovo di Dusan Vlahovic: papà Milos, nei giorni scorsi si è seduto al tavolo delle trattative in rappresentanza del figlio. La procura del giocatore, storicamente affidata a Darko Ristic, è meno centrale del solito. Complice un aut aut pure bianconero: per proseguire la trattativa - anzi, per farla decollare - per Vlahovic è stato necessario fare una scelta diretta, provare ad andare in una direzione differente rispetto agli ultimi anni.

Una nuova figura è così comparsa nei discorsi, un intermediario che curerà gli interessi dell’affare in generale e non dei singoli. Provando a mettere tutti d’accordo, compreso Ristic.

Con l’arrivo di Spalletti, DV9 è tornato centrale, perno del progetto, indiscutibilmente l’attaccante di questa squadra. Con Tudor non è mai stato così. Nelle intenzioni juventine, le cifre sarebbero inferiori a quelle percepite da Yildiz, nuovo volto del corso Juve e dunque simbolicamente l’uomo del tetto massimo del monte ingaggi. Ergo: non si andrà oltre i 6 milioni di euro, molto lontano dunque dalle richieste di doppia cifra all'anno che il serbo aveva solo qualche settimana fa. Con la prima proposta che sfiorerà solamente quel numero, provando a raggiungerlo con una serie di bonus.