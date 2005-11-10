Juventus, Douglas Luiz sotto esame: Spalletti lo conferma, ma ora pretende una svolta

La fiducia di Luciano Spalletti non è venuta meno, ma per Douglas Luiz è arrivato il momento delle risposte. Il centrocampista brasiliano sarà ancora titolare nella Juventus, nonostante il grave errore commesso contro il Rennes, costato un calcio di rigore ai bianconeri. Un episodio che ha riacceso le critiche nei confronti di un giocatore dal quale società e allenatore si aspettano decisamente di più. Come racconta Tuttosport, il brasiliano ha scelto di assumersi le proprie responsabilità, chiedendo scusa ai compagni e al tecnico nello spogliatoio. Un gesto apprezzato da Spalletti, che non intende abbandonare il giocatore proprio nel momento di maggiore difficoltà. La fiducia, però, non è illimitata. Douglas Luiz deve dimostrare sul campo di poter essere il regista attorno al quale costruire il centrocampo juventino.

Douglas Luiz, gli errori pesano: 37 presenze senza gol né assist

Il problema non riguarda soltanto l'ultimo episodio contro il Rennes. Il fallo su Nagida ha riportato alla memoria altri interventi maldestri del brasiliano, già protagonista di errori costati rigori alla Juventus. Era accaduto in Champions League contro il Lipsia, quando aveva intercettato il pallone con la mano, e pochi giorni più tardi contro il Cagliari, con il fallo commesso su Piccoli. Tre episodi pesanti che si aggiungono a un rendimento ancora lontano dalle aspettative. In 37 presenze con la maglia bianconera, Douglas Luiz non ha realizzato né gol né assist, numeri difficili da conciliare con l'investimento da 51,5 milioni di euro effettuato nell'estate 2024. All'Aston Villa, prima del trasferimento a Torino, il brasiliano aveva chiuso una stagione con 10 reti e 10 assist, dimostrando qualità tecniche e capacità di incidere anche in fase offensiva.

Douglas Luiz titolare, ma servono risposte immediate

Nonostante tutto, Spalletti non sembra intenzionato a cambiare regista. Le alternative sono limitate e la Juventus difficilmente potrà intervenire sul mercato per acquistare un centrocampista di livello superiore nell'immediato. Per questo il tecnico continua a puntare sul recupero del brasiliano, convinto che possa ancora ritrovare il rendimento mostrato in Premier League. Le scuse dopo il Rennes hanno dimostrato la volontà di assumersi le proprie responsabilità, ma adesso servono prestazioni convincenti.