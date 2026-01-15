Juventus, due club di Premier League su McKennie. Piace pure all'Atletico Madrid
La Juventus continua ad avere grande fiducia in Weston McKennie, ma il suo futuro è comunque incerto. Secondo quanto riportato da GiveMeSport, il calciatore statunitense ha già ricevuto due approcci da due club di Premier League, ma è interessato pure l'Atletico Madrid. Vigili pure altre squadre italiane, che sarebbero desiderose di acquistare a gennaio il duttile centrocampista ex Leeds.
Il suo contratto scadrà a giugno e questo fa sì che sia molto appetibile sul mercato. I bianconeri lo valutano circa 11,5 milioni di euro, con il Besiktas che pare essersi ormai defilato. La Turchia non scalda il classe '98, che preferirebbe una soluzione differente e di conseguenza spinge per un altro scenario.
