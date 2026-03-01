La Juve accorcia le distanze contro la Roma: la girata al volo di Boga vale il 3-2 al 78'
La Juventus accorcia le distanze a Roma. Bel lavoro sulla destra di Zhegrova, che crossa in mezzo trovando prima un colpo di testa di Celik ad anticipare Yildiz e poi la perfetta girata al volo di Jeremie Boga, servito dal turco con un assist involontario. Roma 3-Juve 2 al 78', finale tutto da vivere all'Olimpico.
