Juventus, Boga: "Yildiz è un fenomeno. Il primo a scrivermi? Khephren Thuram"

Arrivato da poco alla Juventus, Jeremie Boga condividerà il suo ruolo con Kenan Yildiz, la stella del presente e del futuro dei bianconeri. Ai microfoni di DAZN, l'esterno ivoriano ne ha parlato così: "Lui è un fenomeno, giocare con lui è qualcosa di bello, mi ha dato il benvenuto con simpatia. Abbiamo giocato anche insieme, può succedere di nuovo, sono molto contento".

Chi è stato il primo compagno a scriverle?

"Khephren Thuram, mi ha mandato subito un messaggio chiedendomi se fosse vero. Non potevo rispondere, non avevamo ancora fatto".

Lei è cresciuto con Marcus nelle nazionali giovanili.

"Sì, abbiamo giocato insieme e sono amico con loro due. Li conosco da tanto tempo, avevo giocato insieme pure con Khephren".

Vi siete sentiti con Marcus?

"Ancora no, ma sabato non saremo amici (ride, ndr). Se vinciamo poi potremo scherzare".

Cosa prova a giocare Inter-Juventus?

"Sono molto orgoglioso, è una grande partita, l'Inter è prima e per noi sarà molto difficile. Comunque possiamo e dobbiamo vincere, daremo tutto".

