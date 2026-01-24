TMW
Juventus, En-Nesyri si complica: il Siviglia si inserisce e spinge per il ritorno
TUTTO mercato WEB
Quando tutto lasciava presagire ad un affare in dirittura d'arrivo, la pista En-Nesyri per la Juventus si è complicata. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si è inserito infatti il Siviglia, che sta provando a convincere il giocatore a tornare lì dove si è espresso al meglio nel recente passato.
Come vi abbiamo raccontato infatti l'accordo fra la Juventus ed il Fenerbahce è già arrivato da tempo, ma ancora non è arrivato il via libera da parte del giocatore. L'affare dunque è ora in stand-by. Vanificato dunque il tentativo del direttore sportivo Marco Ottolini di rientrare in Italia già in compagnia del nuovo attaccante da consegnare a Luciano Spalletti: bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile