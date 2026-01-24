TMW Juventus, En-Nesyri si complica: il Siviglia si inserisce e spinge per il ritorno

Quando tutto lasciava presagire ad un affare in dirittura d'arrivo, la pista En-Nesyri per la Juventus si è complicata. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si è inserito infatti il Siviglia, che sta provando a convincere il giocatore a tornare lì dove si è espresso al meglio nel recente passato.

Come vi abbiamo raccontato infatti l'accordo fra la Juventus ed il Fenerbahce è già arrivato da tempo, ma ancora non è arrivato il via libera da parte del giocatore. L'affare dunque è ora in stand-by. Vanificato dunque il tentativo del direttore sportivo Marco Ottolini di rientrare in Italia già in compagnia del nuovo attaccante da consegnare a Luciano Spalletti: bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.