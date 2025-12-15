Juventus, fattore Yildiz nella corsa-Champions: solo Yamal incide di più tra gli Under europei

C’è la firma di Kenan Yildiz sulla vittoria più pesante della stagione juventina. La Juve torna a ruggire proprio nella notte che conta, battendo una diretta concorrente per la corsa Champions come il Bologna e conquistando tre punti dal peso specifico enorme. Il numero dieci bianconero non segna, ma risulta decisivo ancora una volta: è suo il cross perfetto, su schema da calcio d’angolo a metà ripresa, che pesca l’inserimento vincente di Cabal per il gol partita.

Un’azione che nasce, non a caso, da un’altra giocata del gioiello turco: stop e girata volante in combinazione con Openda, deviata dalla difesa rossoblù. Sarebbe potuto essere un eurogol, ma la gioia è solo rimandata di pochi secondi, perché dal corner successivo arriva la rete decisiva. Dettagli che raccontano quanto Yildiz sia ormai il fulcro dell’attacco juventino.

I numeri, come riporta il Corriere dello Sport, parlano chiaro. Kenan è il miglior marcatore stagionale della Juve insieme a Vlahovic con sei reti, ma sale anche a quota sette assist. In Serie A ha partecipato direttamente a nove gol (cinque reti e quattro assist) sui diciannove complessivi della squadra: il 47% del fatturato offensivo bianconero. Nei top cinque campionati europei, tra i giocatori under con almeno venti partecipazioni a gol nelle ultime due stagioni, solo Lamine Yamal ha fatto meglio. Ora la sfida è una sola: dare continuità. Con Yildiz al centro di tutto, la strada sembra tracciata.