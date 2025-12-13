Juventus, in settimana si ridiscute il rinnovo di Yildiz: Comolli pronto ad arrivare a 6 milioni

La Juventus entra in una fase cruciale della stagione, non solo per quanto riguarda il campo ma anche sotto il profilo societario. Gli imminenti scontri diretti contro Bologna e Roma rappresentano passaggi fondamentali per la rincorsa alla zona Champions della squadra guidata da Luciano Spalletti. Parallelamente, però, c’è un’altra partita altrettanto delicata che coinvolge il volto simbolo Kenan Yildiz.

Come riferito questa mattina da La Stampa, nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro per il rinnovo del suo contratto, che il club bianconero vorrebbe definire entro Natale, o quantomeno impostare su basi solide. L’obiettivo è evitare che a gennaio tornino a farsi sentire le sirene del mercato, soprattutto se i risultati dovessero continuare a essere altalenanti. I genitori del giocatore, Beate ed Engin, sono già rientrati a Torino e restano i principali interlocutori della trattativa, in attesa di un contatto diretto con l’amministratore delegato Damien Comolli.

La Juve è pronta a fare un passo importante, proponendo un ingaggio vicino ai 6 milioni netti bonus compresi. Una cifra che rappresenta un notevole incremento rispetto all’attuale stipendio di Yildiz, ma che non soddisfa ancora pienamente le richieste della famiglia, ferma su almeno 6 milioni più bonus. Intanto dall’estero, soprattutto dalla Premier League, non mancano interessamenti di peso da parte di club come Chelsea e Arsenal, oltre al Real Madrid, con Jorge Mendes vigile sull’operazione. Nonostante il contratto scada nel 2029, il futuro del talento turco sarà legato anche all’ambizione sportiva del progetto bianconero: senza segnali concreti di crescita, ogni scenario resta aperto, con una valutazione che potrebbe superare i 100 milioni di euro.