Juventus giù a sorpresa. Kempf da due passi, Di Gregorio non può nulla: 1-0 per il Como
TUTTO mercato WEB
Il Como sospende la Juventus! Al minuto 4, dopo uno schema ben riuscito da calcio d'angolo, Nico Paz disegna di prima un assist al bacio che Kempf deve solo spingere in rete a due passi da Di Gregorio: bianconeri sorpresi, è 1-0 al Sinigaglia per i lariani.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile