Avellino, Simic: "Sconfitta che fa male. Purtroppo gli episodi costano caro"

Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, il difensore dell'Avellino Lorenco Simic ha parlato ai microfoni di Primativvù: "Sconfitta amara, che fa male e brucia. Sappiamo che era una gara sentita e purtroppo è andata male. Dobbiamo analizzare cosa è andata male - riporta TuttoAvellino.it -. Da difensore, prima dei loro gol, non avevo il sentore che potessero segnarci. Purtroppo gli episodi costano caro.

Il primo un euro gol, un gol spettacolare, bravo lui, siamo entrati in un buco nero, e subito dopo prendi il secondo e la partita si mette male. Nel secondo tempo abbiamo provato qualcosa, ma non siamo riusciti a fare gol. L'intesa con i compagni? Sono tutti ragazzi disponibili. Vogliono lavorare, crescere e imparare, siamo tutti a disposizione del tecnico"