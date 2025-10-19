Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: Vieira lancia Ekuban dal 1', difesa a quattro per Cuesta

Punti importanti in palio al "Ferraris". Il Genoa insegue la prima vittoria in campionato e lo fa affrontando il Parma davanti al pubblico amico. I rossoblù di Vieira sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Napoli arrivata prima della pausa per le Nazionali mentre i ducali di Cuesta hanno perso in casa 1-0 contro il Lecce un altro confronto diretto per la zona salvezza. Calcio d'inizio alle ore 15 con il direttore di gara che sarà Simone Sozza.

L'undici rossoblù

Patrick Vieira cambia ancora in attacco e si affida ad Ekuban centravanti lasciando in panchina Ekhator. Ad innescare la punta ci sono Norton-Cuffy a destra, Malinovskyi al centro e Vitinha a sinistra. In difesa davanti a Leali spazio a Sabelli, Ostigard, Vasquez ed Ellertsson con Frendrup e Masini a centrocampo.

Le scelte di Cuesta

Risponde Cuesta rimescolando un po’ le carte senza Valeri passando ad una difesa a quattro davanti a Suzuki formata da Britschgi, Circati, Ndiaye e Delprato. In mezzo al campo con Bernabé e Keita gioca Estevez mentre Almqvist e Cutrone innescano l’unica punta che è Pellegrino.

Le formazioni ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vasquez, Ostigard, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovksyi, Vitinha; Ekuban.

Parma (4-3-2-1): Suzuki; Britschgi, Circati, Ndiaye, Delprato; Keita, Estevez, Bernabé; Almqvist, Cutrone; Pellegrino.