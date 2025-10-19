Spezia, D'Angelo sempre più verso l'esonero. Contatti con l'Empoli per Pagliuca

Dopo la sconfitta di ieri per 2-1 contro il Cesena, lo Spezia ha accelerato le manovre per un cambio sulla panchina, puntando a sostituire l'attuale tecnico Luca D'Angelo.

Il nome, stando a quanto riportato da SkySport, in forte ascesa per la guida tecnica dei bianconeri è quello di Guido Pagliuca, tecnico esonerato dall'Empoli la scorsa settimana. Il club ligure ha già avviato i contatti con il club toscano al fine di ottenere lo svincolo dell'allenatore.

Pagliuca, classe 1976, era stato sollevato dall'incarico dal club toscano lo scorso 14 ottobre e, grazie a una norma introdotta dalla scorsa stagione, potrebbe rapidamente tornare ad allenare in Serie B: gli allenatori esonerati prima del 20 dicembre hanno infatti la possibilità di firmare un nuovo contratto con un altro club.