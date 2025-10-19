Attacco frontale della moglie di Donati alla Samp: "Gli avete fatto prendere la vostra mxxxa"

È un vero e proprio attacco frontale quello che Luana Di Bella, moglie di Massimo Donati, tecnico esonerato ieri dalla Sampdoria, ha rivolto nei confronti della dirigenza blucerchiata. Un attacco via Instagram Stories, con tanto di tag, nei confronti di Matteo Manfredi, Nathan Walker, Jesper Fredberg e Andrea Mancini:

"Complimenti - scrive lady Donati -. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore. Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato strumenti, voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra avete comprato giocatori a vostra scelta senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame, voglia e cazzimma necessaria per vincere le partite. Quando chiedeva “il fuoco dentro”, vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi.

Ora per coprire i vostri errori fate pagare lui, l’unico che non si meritava questo. Una persona umile, rispettosa, seria e determinata. Una delle poche rimaste così nel mondo del calcio. L’avete lasciato solo in ogni conferenza stampa, senza mai avere il coraggio di metterci la faccia. Gli avete fatto prendere tutta la mxxxa sparsa in questi ultimi anni e siete riusciti a farlo sembrare il colpevole. Lui è arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi. Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando".