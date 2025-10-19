Serie C, 10ª giornata: all'intervallo ancora sullo 0-0 i due anticipi delle 12:30
Il decimo turno di Serie C è ripreso alle 12:30 con i due anticipi, riguardanto il Girone B con Campobasso-Ternana, e il Girone C con Casertana-Siracusa. All'intervallo entrambe le gare sono sullo 0-0. Di seguito il quadro completo del turno e delle gare già disputate:
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12' Anelli, 51' Spedalieri
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Ospitaletto-Cittadella 1-2
7' Castelli rig. (C), 46' Rabbi (C), 74' Bertoli (O)
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Lumezzane-Trento
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio
Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Union Brescia
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2
76' Spavone, 81' Tessione
Pianese-Bra 2-2
4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)
In corso
Campobasso-Ternana 0-0
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
GIRONE C
Casarano-Foggia 0-2
30' Morelli, 59' D'Amico
Crotone-Monopoli 0-1
57' Scipioni
Sorrento-Cosenza 2-2
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)
Latina-Giugliano 0-1
6' Balde
In corso
Casertana-Siracusa 0-0
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno