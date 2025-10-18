È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive

Vi ricordate il finale della scorsa stagione dell'Inter? Dal sogno triplete agli zero titoli in un batter d'occhio, con la squadra sfinita e i due attaccanti, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, completamente sulle ginocchia, a causa di una stanchezza disarmante dovuta dal numero di partite imponente che i due calciatori avevano dovuto sostenere nell'arco dell'annata. L'apporto di Arnautovic, Taremi e Correa era stato praticamente nullo, salvo in alcune rarissime occasioni, tanto che la scelta della società, la scorsa estate, è stata chiara: via tutte le riserve e investimenti sull'attacco per modificare i possibili cambiamenti per l'allenatore.

Lo spartito è cambiato.

Ecco, dopo le prime sette giornate di campionato, più due in Champions League, le prime risposte sono state molto positive, perché oi 23 milioni di euro spesi da Marotta e Ausilio per prelevare Ange-Yoan Bonny dal Parma hanno già dato i primi frutti: 3 gol e 3 assist in Serie A e la sensazione che si percepisce che è molto chiara. Anche senza Thuram questa Inter ha la sua identità in attacco, grazie all'ex ducale che si è calato nella parte molto in fretta e senza sentire il peso della maglia.

Pio Esposito fa il resto.

Oltre a Bonny c'è poi anche il nome, chiacchieratissimo, di Francesco Pio Esposito, un giovane che l'Inter non ha dovuto comprare ma che ha semplicemente avuto la bravura di richiamare dopo il prestito allo Spezia e respingere le offerte di Napoli e Newcastle. La storia dell'attacco dell'Inter è cambiata: adesso starà a Chivu trovare il modo di arrivare a fine stagione con la possibilità di scrivere un finale diverso rispetto al maggio scorso.