Pro Vercelli, Santoni: "Dovremo essere molto bravi a leggere la gara e essere al 100%"

In vista della gara contro la Giana Erminio, il tecnico della Pro Vercelli Michele Santoni ha dichiarato: "Siamo in una fase in cui dobbiamo capire che i complimenti che ci fanno non devono essere l'unico motivo di soddisfazioni. Il Trento ha sofferto contro di noi però siamo tornati a casa a mani vuote e questo ci dispiace.

Dobbiamo imparare dagli errori commessi ed evitare di commetterli ancora, questo è il nostro prossimo obiettivo. Io non sono un allenatore da Play Station, non sto lì a comandare le giocate o a dire ai giocatori cosa devono fare, io li alleno in modo che poi loro siano intelligenti per fare le scelte giuste. Ovviamente più stai alto in campo, più gli spazi si chiudono e l'errore ci sta, non li accetto quando vengono commessi in zone in cui non si devono fare.

La Giana Erminio? Affrontiamo una squadra quadrata, che ha una sua identità e ottime individualità. Non è un caso che abbia 10 punti in classifica e non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'impegno. Dovremo essere molto bravi a leggere la gara e stare al 100% per riprenderci di nuovo i tre punti in casa, anche perché i nostri tifosi se lo meritano per come ci stanno sostenendo".