Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini escluso, c'è Castro

Alle 15 in campo Cagliari e Bologna all'Unipol Domus. Sorpresa nella formazione scelta da Vincenzo Italiano, che esclude dal primo minuto Riccardo Orsolini: in attacco tocca a Cambiaghi, Odgaard e Bernardeschi alle spalle di Castro. A centrocampo ci sono Freuler e Ferguson, in difesa Vitik ed Heggem con Holm e Miranda sulle corsie. In porta tocca a Ravaglia.

Pisacane sceglie Sebastiano Esposito come unico riferimento offensivo, con Felici alle sue spalle. In mediana Adopo, Prati e Folorunsho con Palestra e Obert sulle due fasce. In difesa spazio a Luperto, Mina e Zappa davanti a Caprile.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici; Esposito.

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Deiola, Rodriguez, Rog, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Ze Pedro, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Bernardeschi; Castro.

Allenatore: Italiano.