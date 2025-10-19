Serie A, la classifica aggiornata: Como senza vertigini a -3 dalla vetta. Juve sesta
Il Como strappa tre punti pesanti alla Juventus al Sinigaglia, nel segno del talento di Nico Paz. La squadra di Fabregas aggancia proprio i bianconeri in classifica: chiaramente i 12 punti raccolti fino a qui dalle due squadre sono accolti con entusiasmo da parte dei lariani, mentre la squadra di Tudor qualche preoccupazione ce l'ha, a fronte della prima sconfitta stagionale in campionato.
Alla luce di questo risultato, la graduatoria in vetta può essere modificata solo da una eventuale vittoria del Milan in serata contro la Fiorentina: in caso di 3 punti i rossoneri sarebbero soli in vetta a quota 16, mentre al momento rimangono a comandare la classifica Inter, Napoli e Roma a quota 15. La Juve rimane come si diceva a 12, comunque in piena lotta per le primissime posizioni a -3 dal primo posto, pure se l'attuale posizione è la sesta.
Vediamo di seguito la classifica della Serie A aggiornata.
CLASSIFICA:
1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13
5. Como 12*
6. Juventus 12
7. Atalanta 10
8. Bologna 10
9. Sassuolo 10*
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più