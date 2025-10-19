La Juventus ne prende un altro: gioiello di Nico Paz, il Como allunga 2-0
Nico Paz mette le ali al Como! Da una ripartenza micidiale dei lariani a prendere in contropiede i bianconeri, Perrone innesca il numero 10 che in area di rigore avversaria rientra e calcia col mancino: nessuna speranza per Di Gregorio e 2-0 per la ciurma di Fabregas al minuto 80.
