Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato

Re per (almeno) una notte. L'Inter sbanca l'Olimpico e si appropria del primo posto in classifica dopo 7 giornate. Uno scenario semplicemente impensabile se pensiamo che i nerazzurri dopo 3 turni avevano già incassato 2 sconfitte. Una squadra capace di rialzarsi e macinare gran gioco. E contro la Roma questa sera era una sorta di test per capire quale sia il valore della squadra di Cristian Chivu.

La sblocca Bonny dopo 6 minuti

Molto alto, decisamente. E contro quella che è la miglior difesa ha fatto capire in 6 minuti quale sia la potenza di fuoco del miglior attacco. Calcio verticale, veloce ed estremamente efficace. L'azione che porta alla vittoria è di pochi secondi: Barella poco davanti la sua area trova un'autostrada imbeccando Bonny che sfugge a N'Dicka e si invola in porta, infilando Svilar.

Gioco collaudato dei nerazzurri

Inter che per tratti gioca sul velluto con azioni di prima e palesando uno stato di forma molto buono e giocatori in fiducia. Calcio veloce, con centrocampo onnipresente, spinta propulsiva dalle fasce e un tandem offensivo affiatato, con Lautaro che si fa apprezzare anche come ruba-palloni e Bonny che ci mette potenza e velocità, non facendo rimpiangere per nulla Thuram.

Roma, che fatica col falso nueve

Roma che d'altro canto si fa trovare spiazzata dopo il gol subito e che fatica a impegnare Sommer. Dybala falso nueve non dà punti di riferimento ai difensori dell'Inter ma evidentemente nemmeno ai trequartisti della Roma. La Joya si abbassa spesso per recuperare palla e giocarla, i trio di difesa dell'Inter si fa trovare pronto e lascia il suo portiere pressoché inoperoso.

Sommer salva su Dybala

Cambia l'inerzia nella ripresa con Dybala che prende per mano la squadra e impegna in un paio di occasioni Sommer. Nel momento di maggior pressione Gasperini inserisce la punta, Dovbyk, e l'ucraino "ripaga" il tecnico sprecando a porta vuota di testa su assist di Soulé. C'è anche l'esordio di Bailey, a 16' dalla fine, al posto di Dybala. Sventato il pericolo l'Inter prende le contromisure, mentre la partita negli ultimi 20 minuti diventa una sorta di festival del cartellino giallo con 4 ammoniti dal 70' al 79'.

Inter, sei vittorie consecutive

La stanchezza nel finale la fa da padrona, le squadre si allungano e piovono le occasioni ma non cambia il risultato. E la classifica ora dice: Inter, Napoli e Roma al comando con 15 punti. Se il Milan non vince contro la Fiorentina la Beneamata sarà capolista. Contando anche la Champions League sono sei le vittorie consecutive. Per la Roma il secondo ko arriva nuovamente in casa: anche in quella volta (contro il Torino) Gasperini si giocò la carta Dybala falso nueve...