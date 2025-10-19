Ascoli, Tomei: "Abbiamo margini di miglioramento e lavoriamo quotidianamente per questo"

In vista della gara contro il Carpi, il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei ha dichiarato: "Sono tutti a disposizione, tranne Del Sole e Guiebre, che sta continuando il percorso riabilitativo, credo servirà ancora qualche giorno, ma sta recuperando bene. Il Carpi è una squadra giovane e con entusiasmo, organizzata, capace di mettere in difficoltà l’avversario, è reduce da risultati positivi e quindi vorrà continuare questo percorso. Sappiamo che sarà l’ennesima partita da portare a casa, dovremo combattere con umiltà e abnegazione, siamo concentrati.

Abbiamo margini di miglioramento e lavoriamo quotidianamente per questo, il campionato è molto lungo, ci saranno problematiche, quindi servono tanto lavoro e poche chiacchiere. Tre partite in nove giorni sono tante ma so che chi non sta giocando ha le stesse competenze e ugual valore di chi scende in campo, quindi faremo un ragionamento su chi far riposare e chi impiegare. Ora però c’è solo il Carpi.

I tifosi? Per noi sono fondamentali, in casa c’è oggettivamente un’atmosfera molto bella, ma anche fuori ci seguono sempre e per noi rappresentano un sostegno importante".