Reggiana, primo gol fra i professionisti per Bozzolan: "Gioia che sto realizzando pian piano"

Il calciatore della Reggiana Andrea Bozzolan ha espresso in conferenza stampa la gioia per aver realizzato il primo gol fra i professionisti nel match vinto 3-1 contro il Bari: "È una gioia che sto realizzando pian piano - riporta TuttoReggiana.com - Quando rivedrò i miei genitori, mi aiuteranno a rendermene conto. In realtà ho visto la palla alta che stava arrivando sul secondo palo ed ero anche un po’ stupito di essere solo in area. Era una palla che non vedevo bene perché ero contro sole, ma ho avuto il tempo necessario per stopparla e calciarla il più veloce possibile e da lì l’ho vista entrare in rete.

La corsa dopo il gol? In realtà ci tenevo a dedicare questo gol a mia zia che purtroppo non c’è più ma dopo che ho segnato non ho visto più niente se non i miei compagni in panchina e tutto lo staff, perciò sono corso da loro. Vittoria in rimonta? Sì, nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi ma siamo stati comunque bravi a rimanere in partita e il gol del pareggio ci ha aiutato a ritrovare fiducia e a giocare come sappiamo fare.

Sicuramente il gol del pareggio allo scadere del primo tempo ci ha aiutato a ritrovare fiducia. Nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo chiarito cosa andava rivisto a livello tattico. Poi nel secondo tempo siamo rientrati tutti uniti, concentrati e aggressivi e da lì la partita è andata in crescendo. Il percorso di crescita? Mi sto trovando bene con i compagni e con il mister, il gruppo è molto unito. Il campionato è lungo e ci sono ancora tante partite perciò è anche giusto che ognuno trovi il suo spazio. Spero comunque di continuare a giocare e avere sempre più minutaggio per dare il mio contributo alla squadra".