Juventus-Hellas Verona, i convocati di Spalletti: nessuna sorpresa, restano fuori Cabal e Milik
Alle 18:00 scenderà in campo la Juventus per affrontare l'Hellas Verona e blindare la zona Champions. Nessuna sorpresa tra i convocati appena diramati da Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare ai lungo degenti Cabal e Milik. Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
