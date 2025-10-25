Juventus, i tifosi protestano per i biglietti di Madrid: a Roma gli Ultras rimarranno in silenzio

In casa Juventus, la trasferta a Madrid ha lasciato strascichi non solo per quanto riguarda il percorso dei bianconeri in Champions League - al momento reduci da due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite della League Phase - ma anche per la gestione dei biglietti destinati ai supporters della Vecchia Signora non particolarmente limpida, a detta di alcuni di essi.

Per questo motivo il gruppo ultras 'Black & White' ha deciso di protestare verso la dirigenza, invitando chi si recherà in trasferta a rimanere in silenzio per tutta la durata di Lazio-Juventus, match in programma domani sera all'Olimpico a partire dalle ore 20:45.

Questa la nota comparsa sui canali del gruppo:

"Vogliamo precisare che a Roma saremo, come sempre, presenti ma in silenzio. Per noi seguire è sostenere la Juve fino al 90esimo e oltre è la cosa che ci appartiene di più, quello che vorremmo sempre fare... ovunque! Ma è anche giusto, quando le cose non vanno, poter dimostrare la nostra contrarietà e contestare!

Quanto avvenuto con la gestione dei biglietti per Madrid, con informazioni che ci sono arrivate da molteplici fonti e situazioni vissute e verificate, è stata non solo disastrosa ma anche poco rispettosa verso chi si è abbonato ed (in teoria) avrebbe diritto alla prelazione sull'acquisto dei biglietti per le trasferte Europee.

Questo non è avvenuto e non sono stati penalizzati solo gli ULTRAS ma anche tutte quelle persone che seguono la Juve e pensavano di aver gli stessi diritti rispetto a tutti i tifosi che vi hanno partecipato (molti) con assegnazione biglietti più che discutibili e non paritarie! Se si fa pagare un servizio con prelazione riteniamo sia corretto poter dare a TUTTI la possibilità di acquistare il biglietto nel medesimo momento e alle medesime condizioni. Di situazioni "anomale" ne sono successe troppe e questo non vogliamo accettarlo! Sia chiaro, non vogliamo prevaricare o avere nessun tipo di favoritismo, chiediamo solo che per tutti: Ultras o tifosi, ci siano gli stessi diritti e modalità di acquisto biglietti, senza anticipi, scorciatoie o parzialità.

Sappiamo benissimo che in una partita come Lazio - Juve star in silenzio è dura e difficile, ma alle volte è più importante manifestare contro le ingiustizie e far vedere il proprio dissenso rispetto al far finta di nulla!

Speriamo che tutti i presenti a Roma capiscano le motivazioni, concependo che non è una protesta solo per noi, ma che vuole essere un silenzio che faccia capire che le regole devono essere UGUALI per tutti!".