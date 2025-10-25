Virtus Entella-Pescara, formazioni ufficiali: Chiappella si affida a Fumagalli e Debenedetti
Queste le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Pescara, gara valida per la nona giornata di Serie B.
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Fumagalli, Debenedetti. All. Chiappella
PESCARA (3-4-2-1): Desplaches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia, Dagasso, Squizzato, Corazza; Valzania, Meazzi; Di Nardo. All. Vivarini
