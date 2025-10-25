Sudtirol-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Blesa e Shpendi in attacco
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Sudtirol-Cesena, gara valida per la nona giornata di Serie B
SUDTIROL 3-5-2: Poluzzi; El Kaouakibi, Boirdon, Kofler; Molina, Martini, Tronchin, Casiraghi, S.Davi; Merkaj, Odogwu.
CESENA 3-5-2: Klinsmann; Mangraviti, Zaro, Ciofi; Frabotta, Berti, Castagnetti, Francesconi, Ciervo; Blesa, Shpendi.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile