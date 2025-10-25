Monza-Reggiana, formazioni ufficiali: Dionigi sceglie Lambourde e Novakovich
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Monza-Reggiana, gara valida per la nona giornata di Serie B
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Izzo, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota. A disposizione: Pizzignacco, Ravanelli, Lucchesi, Bakoune, Domanico, Sardo, Capolupo, Obiang, Zeroli, Ciurria, Maric, Caprari. Allenatore: Paolo Bianco.
REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Mendicino, Bertagnoli, Portanova, Marras; Lambourde, Novakovich. A disposizione: Saro, Enza, Magnani, Bozzolan, Tripaldelli, Štulac, Vallarelli, Charlys, Maisterra, Basili, Tavsan, Gondo. Allenatore: Davide Dionigi.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile