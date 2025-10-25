Sassuolo, Grosso sui clean sheet: "È sulla solidità che appoggiamo le nostre qualità"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare il match dell'ottava giornata di Serie A contro la Roma. Queste le parole del tecnico: "Quello che succede prima non ti dà niente per quello che devi fare. Siamo contenti del percorso, stiamo cercando di allenarci al meglio per raggiungere quello che vogliamo. Focus sulla partita contro una squadra difficile, con un allenatore molto bravo, ci sarà bisogno di una grande prestazione per uscire indenni e con un buon risultato".

Avete fatto uno step in più, ti interessa capire quanto è cresciuto il Sassuolo contro una big?

"Non ci sono esami, ci sono tappe di un percorso in cui vogliamo provare a fare del nostro meglio, poi ci sono sfide di vari livelli. Le difficoltà sono molto alte, questa è una sfida contro una squadra con giocatori molto forti e un allenatore molto bravo. Dovremo fare una gara con le nostre qualità, di grande coraggio, toccando i nostri picchi individuali e corali, perché hai bisogno di una prestazione di alto livello".

Il Sassuolo è una delle squadre più ciniche del campionato e ha collezionato al contempo anche 3 clean sheet in 7 gare: quale dato la rende più orgoglioso?

"Entrambi sono dati belli. La qualità degli interpreti offensivi ci mette a disposizione dei giocatori che sanno come fare gol. Il dato dei clean sheet dipende dall'episodio anche ma la sensazione di aver fatto delle partite solide perché per le squadre come la nostra è sulla solidità che appoggi le tue qualità perché senza il primo poi le altre caratteristiche vanno perse per il campo. Ci proviamo e vogliamo continuare a farlo nonostante una sfida contro interpreti di grandissimo livello".