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Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora andrà gestito

Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora andrà gestitoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 09:39Serie A
Simone Lorini

La staffetta varata da Luciano Spalletti tra Kenan Yildiz e David dopo pochi minuti del secondo tempo nasconde un problema fisico, conferma oggi Tuttosport. Yildiz sta convivendo da qualche giorno con un fastidio al ginocchio. Alla vigilia della partenza per Bergamo, il fastidio ha assunto la forma di un vero e proprio dolore, che ha rischiato di mettere a repentaglio la sua presenza contro l’Atalanta. Sabato mattina le sensazioni erano migliori, da lì la decisione di farlo salire sul pullman. Alla domanda di Spalletti: 'Te la senti di giocare?', Kenan ha risposto affermativamente.

Spalletti ha cambiato per evitare l'infortunio
Il cambio, sottolinea il quotidiano, nascondeva l’esigenza di preservarlo ed evitare un sovraccarico fisico che sarebbe potuto sfociare in un vero infortunio. Perdere Yildiz per le ultime sei decisive gare farebbe una gran differenza, soprattutto dopo il recente problema capitato a Dusan Vlahovic, ormai certo di saltare Bologna e Milan.

Il programma della settimana di Yildiz
Come sarà gestita la settimana di Kenan? Non verranno svolti controlli supplementari al J Medical. C’è una leggera infiammazione che provoca dolore al ginocchio sinistro solo a sprazzi; il programma del turco si snoderà quindi tra campo e terapie per averlo al top domenica sera contro il Bologna. Nonostante il ginocchio sia tormentato da un po’, Yildiz quest'anno non ha praticamente mai staccato la spina.

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