Affondo Juventus per En-Nesyri: il ds Ottolini allo stadio per Fenerbahce-Aston Villa
La Juventus accelera e prova a regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti. Il prescelto, dopo aver lavorato per Mateta del Crystal Palace, è Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino di proprietà del Fenerbahce.
Il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini questa mattina è arrivato a Istanbul per portare avanti direttamente l'operazione e in questi minuti è arrivato allo stadio Şükrü Saraçoğlu per seguire dal vivo la sfida fra Fenerbahce e Aston Villa di Europa League che inizierà alle 18.45. Oltre ad osservare dal vivo il match, Ottolini porterà avanti l'operazione, con la Juventus che ha messo sul piatto una proposta da 1 milione di euro per il prestito più 19 milioni per il diritto di riscatto con ingaggio pagato fino a fine stagione.
