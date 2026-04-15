Juventus, i dettagli del nuovo contratto di Locatelli: guadagnerà quanto McKennie

Ci siamo, per il rinnovo di Manuel Locatelli con la Juventus è tutto pronto. Il centrocampista bianconero ha un accordo che attualmente è in scadenza nel 2028, ma a breve lo allungherà fino al 2030, con il possibile inserimento anche di un'opzione a favore del club per prolungarlo di un'ulteriore stagione. Il capitano della Vecchia Signora ha vissuto spesso alti e bassi, è stato criticato ed esaltato dalla tifoseria, ma non è in discussione per Spalletti e la società.

A testimoniarlo, come riportato da Tuttosport, sono anche i dettagli dell'intesa: Locatelli percepirà circa 4,5 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi, quasi 1,5 milioni in più di quelli che gli vengono garantiti attualmente. Il suo stipendio sarà uguale a quello di Weston McKennie, un altro la cui presenza in campo da non voluta è diventata necessaria nel corso delle stagioni, permettendogli di diventare un punto fermo della Juventus.

Locatelli in carriera vanta 224 presenze e 9 gol con la Juventus, 99 gettoni e 7 reti con il Sassuolo e 63 apparizioni e 2 centri con il Milan. Inoltre è sceso in campo 36 volte con l'Italia, segnando 3 gol. Nel suo palmares il classe '98 annovera una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e un Europeo, quest'ultimo conquistato con la Nazionale.