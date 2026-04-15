TMW Locatelli centrale per Spalletti, sempre più capitano della Juventus: i numeri della stagione

Ci siamo per il rinnovo di Manuel Locatelli. Mancano soltanto i dettagli e soprattutto il tanto atteso annuncio. Il centrocampista si legherà alla Juventus per altri quattro anni. Un contratto che andrà in scadenza nel 2030 con il possibile inserimento di una clausola per un'ulteriore stagione, e quindi fino al 2031. Una blindatura quella del giocatore da parte del club della Continassa che ha dimostrato la volontà di voler puntare ancora su di lui per le prossime stagioni. La fumata bianca è in arrivo. Nella prossime ore dunque ci sarà l'ufficialità.

Le parole di Comolli

Lo aveva annunciato nei gironi scorsi lo stesso Comolli: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo - aveva dichiarato - ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".

I numeri dell'avventura in bianconero

Arrivato nel 2021 dopo l'avventura del Sassuolo, Locatelli ha saputo ritagliarsi uno spazio importante con i vari tecnici che sono passati in bianconero arrivando ad indossare anche la fascia da capitano. Centrale nel gioco di Spalletti, il numero 5 della Juventus ha collezionato quest'anno fra le varie competizioni 41 presenze realizzando tre reti e due assist.